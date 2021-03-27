В Вологде упавший с кровли дома снег травмировал ребенка

В Вологде снег с крыши дома упал на детскую коляску, в которой находилась восьмимесячная девочка. Об этом сообщили в СУ СК по Вологодской области.

Сообщение об этом поступило следователям около 17.10 26 марта. Мать девочки в этот момент катила коляску с дочерью возле дома на улице Козленской. Глыба снега со льдом обрушилась на коляску, перевернув ее.

Девочка доставлена в городскую больницу с травмой головы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проверят наличие возможных нарушений порядка обслуживания жилого фонда, расчистки кровель от снежно ледяных масс и обеспечения безопасной эксплуатации жилья.