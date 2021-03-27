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27.03.2021 11:55
Рубрика: В мире

В Киргизии назвали историческим шагом урегулирование вопроса границы с Узбекистаном

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Президент Киргизии Садыр Жапаров оценил прошедшие переговоры с Узбекистаном по вопросам демаркации и делимитации госграницы между странами. Глава государства назвал достигнутые договоренности на встрече правительственных делегаций историческим шагом, который положит конец приграничным спорам.

Киргизия и Узбекистан урегулировали вопрос границы

Садыр Жапаров, как сообщили в пресс-службе президента КР, выразил уверенность, что это значительно укрепит дружбу и добрососедство между двумя братскими народами, в том числе между жителями приграничных территорий.

Ранее председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, возглавлявший делегацию КР на переговорах, рассказал о подписании итогового протокола. Согласно документу, все оставшиеся спорные участки границы пройдут процедуру описания по принципу обмена территориями. Речь идет, в том числе, о Кемпир-Абадском водохранилище и канале Шарихансай.

Затем, по официальным данным, пройдет процедура согласования протокола с государственными органами КР, а после будет подписан межгосударственный договор, который впоследствии ратифицируют парламенты стран.

Общая протяженность госграницы между Киргизией и Узбекистаном составляет более 1300 километров. Переговорный процесс по делимитации и демаркации между республиками продолжался с 1991 года.

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