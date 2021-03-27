В Подмосковье нашли тело музыканта Липницкого, утонувшего в Москве-реке

В Подмосковье найдено тело музыканта Александра Липницкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органов.

В четверг Александр Липницкий, катаясь по льду Москвы-реки в районе Николиной Горы на лыжах, провалился под лед и утонул. В районе поселка Николина Гора находится подмосковный дом 68-летнего музыканта, бывшего участника группы "Звуки Му", впоследствии музыкального журналиста и критика. Очевидцы рассказывают, что музыкант катался на лыжах вместе с собакой. Как предполагают родные Липницкого, он шел по кромке, но собака могла дернуть его в сторону воды.

В пятницу поиски тела были приостановлены до субботы.