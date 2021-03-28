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28.03.2021,  
12:22
Текст:  Михаил Русин

Бьет в "яблочко": На Западе оценили испытание ракеты "Циркон"

Западные СМИ заинтересовались успешными испытаниями российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Как отмечает британское издание Daily Express, эти новые гиперзвуковые ракеты, способные достичь США за считанные минуты, попадают "в яблочко".

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Ракета "Циркон" успешно завершила испытания с надводного носителя

В публикации говорится, что было произведено четыре запуска ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Арктике. Все пуски оказались успешными: ракеты, способные развивать огромную скорость, поразили цели у берегов Новой Земли.

Издание пишет, что новое оружие может значительно изменить характер боевых действий. Гиперзвуковые ракеты, способные лететь со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука и имеющие возможность маневрировать в полете, чрезвычайно трудно перехватить.

При этом США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая. Сейчас американские конструкторы только создают такие ракеты. Предлагается, что ими можно будет вооружить корабли и подводные лодки к 2023 и 2024 годам.

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