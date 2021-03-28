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28.03.2021,  
08:13
Текст:  Михаил Русин

Bild сообщила о российских устройствах на немецких подлодках

Западные СМИ сообщили о том, что на немецких подлодках установлены российские навигационные системы.
Фото: Bundeswehr-Fotos/wikimedia.org Фото: Bundeswehr-Fotos/wikimedia.org
Фото: Bundeswehr-Fotos/wikimedia.org

Как пишет газета Bild am Sonntag, субмарины военно-морского флота Германии оснащены навигационными устройствами, которые были разработаны российской компанией.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Речь идет о петербургской компании "Транзас", основанной в 1990 году и работающей в гражданском и военном секторах. "В 2018 году предприятие было куплено финской компанией Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. По мнению экспертов по безопасности, эта часть "Транзаса" находится в центре внимания западных спецслужб", - уточняет газета.

В публикации говорится, что при федеральном канцлере Герхарде Шредере в 2005 году около ста кораблей ВМФ Германии были оснащены новыми навигационными системами российской компании "Транзас".

"Позже правительство приняло решение в пользу "Транзас" и установило "Navi Sailor 4100" (навигационный прибор для определения местоположения, скорости, маршрута) на самых современных немецких подводных лодках U 35 и U 36, находящихся в эксплуатации с 2015 и 2016 годов", - пишет издание.

Журналисты предположили, что шифрование данных в этих системах может оказаться не соответствующим военному стандарту. В частности, высказываются опасения о том, что в случае кибератаки навигационные данные могут быть перехвачены и ими можно будет манипулировать, что в худшем варианте приведет к "полной потери функциональности" подлодки.

"Мы обеспокоены тем, что наши данные будут перехвачены", - признался Bild am Sonntag неназванный морской офицер.

Представитель минобороны Германии Тобиас Линднер также сообщил в ответ за запрос газеты, что бундесвер должен убедиться в безопасности навигационного программного обеспечения ВМС.

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