Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Мазепин сошел с дистанции

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем первого этапа "Формулы-1" в сезоне - Гран-при Бахрейна.

Вторым финишировал представитель Нидерландов Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), замкнул тройку лидеров партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. В топ-10 по итогам гонки также попали: Ландо Норрис ("Макларен"), Серхио Перес ("Ред Булл"), Шарль Леклер ("Феррари"), Даниэль Риккардо ("Макларен"), Карлос Сайнс ("Ферарри"), Юки Цунода ("Альфа Таури") и Лэнс Стролл ("Астон Мартин").

Что касается россиянина Никиты Мазепина ("Хаас"), то он стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы на первом круге. Как потом признался сам Мазепин, он "чрезмерно атаковал на холодной резине". После наезда на бордюр Никита нажал на газ и его развернуло. Болид спортсмена улетел в отбойники. Отметим, что из-за проблем с тормозами с трассы также сошел двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо ("Альпин").

Следующий этап "королевских гонок" пройдет в Имоле (Италия) на автодроме Энцо и Дино Феррари с 16 по 18 апреля.