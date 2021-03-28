Мазепин сошел на первом круге дебютной гонки в "Формуле-1"

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин не смог завершить первый круг дебютной гонки чемпионата мира "Формулы-1" из-за аварии.

В воскресенье проходит гонка Гран-при Бахрейна, которая открывает новый сезон чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1". В ней на старт впервые вышел и россиянин Никита Мазепин, выступающий за команду "Хаас".

Увы, дебют в "королевских гонках" завершился уже на первом круге. Россиянин вступил в борьбу с Николасом Латифи, после чего пропустил вперед своего партнера по команде Мика Шумахера, после чего его болид повело в сторону и он вылетел за пределы трассы.

Пилот по связи сообщил, что с ним все в порядке, после чего отправился в боксы. Он также принес извинения своей команде за неудачное выступление.