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28.03.2021 19:02
Рубрика: Спорт

Мазепин сошел на первом круге дебютной гонки в "Формуле-1"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Kamran Jebreili Фото: AP Photo/Kamran Jebreili
Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин не смог завершить первый круг дебютной гонки чемпионата мира "Формулы-1" из-за аварии.

Мазепин стал последним в квалификации на Гран-при Бахрейна

В воскресенье проходит гонка Гран-при Бахрейна, которая открывает новый сезон чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1". В ней на старт впервые вышел и россиянин Никита Мазепин, выступающий за команду "Хаас".

Увы, дебют в "королевских гонках" завершился уже на первом круге. Россиянин вступил в борьбу с Николасом Латифи, после чего пропустил вперед своего партнера по команде Мика Шумахера, после чего его болид повело в сторону и он вылетел за пределы трассы.

Пилот по связи сообщил, что с ним все в порядке, после чего отправился в боксы. Он также принес извинения своей команде за неудачное выступление.

Спорт Формула-1

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