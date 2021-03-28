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28 марта 2021 г.

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 г. № 138 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ высшего образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ высшего образования"

Дата подписания 24 февраля 2021 г.
Опубликован 28 марта 2021 г.

Зарегистрирован 26.03.2021 г. № 62887

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 26.03.2021 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу приказа Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ о признании утратившими силу приказов Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ" (зарегистрирован Минюстом России 29.07.2014, регистрационный № 33335), от 7.10.2014 № 1307 "О внесении изменений в Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594" (зарегистрирован Минюстом России 16.10.2014, регистрационный № 34342) и от 9.04.2015 № 387 "О внесении изменений в Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594" (зарегистрирован Минюстом России 8.05.2015, регистрационный № 37221).

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 г. № 138
(pdf, PDF, 380 Кб)