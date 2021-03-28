Оперштаб: Еще 1151 пациент вылечился от коронавируса в Москве

В столице выздоровел еще 1151 пациент после прохождения лечения от COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 941 192.

В Москве выявлено 1878 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 720 человек.

В столице скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.