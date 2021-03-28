Пашинян уйдет в отставку в апреле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле для того, чтобы в стране состоялись внеочередные выборы. При этом он останется в должности и.о. премьера до проведения самих выборов.

"В апреле я подам в отставку, чтоб мы смогли провести досрочные выборы. До выборов я останусь и.о. премьера", - цитирует Пашиняна ТАСС.

Это заявление он сделал сегодня на встрече с жителями Армавирской области.

Напомним, что после проведения в середине марта политических консультаций с президентом Армении и лидерами трех парламентских фракций Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране состоятся 20 июня.