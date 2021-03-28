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Рубрика: В мире

Посольство РФ: Информации о пострадавших при теракте в Макассаре россиянах нет

Текст: Алексей Чуриков
Фото: EPA-EFE/DAENG MANSUR Фото: EPA-EFE/DAENG MANSUR
Фото: EPA-EFE/DAENG MANSUR

Посольство РФ в Индонезии сообщило, что не получало информации о россиянах, которые могли пострадать в результате сегодняшнего теракта в городе Макассар. Об этом представитель посольства рассказал РИА Новости. Ранее российская дипмиссия призвала находящихся в стране граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Напомним, сегодня у католического собора перед началом службы прогремел взрыв. По предварительной информации, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Мощный взрыв прогремел у церкви в Индонезии

По последним сведениям, в результате теракта в Индонезии пострадало по меньшей мере 14 человек - все они получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших на данный момент числится только предполагаемый террорист-смертник. Некоторые местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что у него мог быть соучастник.

Пастор Виллем Тулак рассказал журналистам, что подозреваемый в совершении террористической атаки пытался проникнуть на территорию собора на мотоцикле, но был остановлен охранником. Он также заявил, что некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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