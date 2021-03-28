Указ губернатора Псковской области от 26 марта 2021 года № 37-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 24 марта 2021 г. № 970, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 02 марта 2021 г. № 698" дополнить словами ", от 24 марта 2021 г. № 970";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 15 апреля 2021 г.";

3) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"5) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывшим на территорию Псковской области автомобильным транспортом с территории Латвийской Республики или Эстонской Республики (за исключением несовершеннолетних в возрасте до 7 лет, водителей автомобилей, осуществляющих перевозки грузов в международном сообщении, а также лиц, следующих транзитом через территорию Псковской области в другие субъекты Российской Федерации):

а) иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия на территорию Псковской области;

б) при отсутствии указанного медицинского документа:

в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Псковской области пройти лабораторное исследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР и направить медицинский документ о результатах такого исследования в форме электронного документа или электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством сканирования оригинала медицинского документа, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области по адресу электронной почты upr@60.rospotrebnadzor.ru;

до получения результатов лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания;";

4) пункт 2 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1) водителям автомобилей, осуществляющих перевозки грузов в международном сообщении, прибывшим на территорию Псковской области с территории Латвийской Республики или Эстонской Республики (за исключением лиц, следующих транзитом через территорию Псковской области в другие субъекты Российской Федерации):

а) иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за четырнадцать календарных дней до дня прибытия на территорию Псковской области;

б) при отсутствии указанного медицинского документа в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Псковской области пройти лабораторное исследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР и направить медицинский документ о результатах такого исследования в форме электронного документа или электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством сканирования оригинала медицинского документа, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области по адресу электронной почты upr@60.rospotrebnadzor.ru;";

5) в подпункте "в" подпункта 6.2 пункта 2 слова "работникам (исполнителям по гражданско-правовым договорам), являющимся водителями автомобилей, осуществляющих перевозки грузов в междугороднем сообщении за пределы Псковской области" заменить словами "методом ПЦР работникам (исполнителям по гражданско-правовым договорам), являющимся водителями автомобилей, осуществляющих перевозки грузов в международном сообщении".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 29 марта 2021 г.

Губернатор области М.Ведерников







