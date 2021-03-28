Путин дал совет для иммунитета

Президент назвал процедуру, которая поддерживает иммунитет. Это контрастный душ. Сам он почти каждый день принимает контрастные ванны. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

"Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный-горячий душ", - сообщил президент.

После прививки от коронавируса Путин три дня не занимался спортом, но в удовольствии принять контрастные ванны отказывать себе не стал. Тем более что температуры у него после вакцинации не было.

"Кстати говоря, рекомендую", - посоветовал президент эту процедуру. По его словам, она "самая простенькая, но очень действенная", "немножко поддерживает иммунитет".

Путин даже рассказал, как именно нужно это делать: "Ничего сложного. Включил-выключил, горячая-холодная вода".