В Геленджике нашли погреб со столетними винными бочками

В курортном районе Тонкий мыс, расположенном в северной части Геленджикской бухты, обнаружили старинный винный погреб.

Как сообщается на странице в Instagram Геленджикского историко-краеведческого музея, удивительной находкой стали деревянные бочки, которым более ста лет. Их нашли после сноса обветшалого здания.

Специалисты считают, что с большой вероятностью эти бочки находились на винодельне дачевладельца Николая Карышева, которая находилась на этом месте в начале ХХ века.

Теперь земельный участок, на котором обнаружены старинные вещи, находится в частной собственности, но владелец обещал передать их местному музею. Таким образом, бочки станут частью коллекции дома-музея В. Г. Короленко.