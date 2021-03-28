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28.03.2021 16:18
Рубрика: Общество

В Геленджике нашли погреб со столетними винными бочками

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В курортном районе Тонкий мыс, расположенном в северной части Геленджикской бухты, обнаружили старинный винный погреб.

Фото: 47news.ru
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Как сообщается на странице в Instagram Геленджикского историко-краеведческого музея, удивительной находкой стали деревянные бочки, которым более ста лет. Их нашли после сноса обветшалого здания.

Специалисты считают, что с большой вероятностью эти бочки находились на винодельне дачевладельца Николая Карышева, которая находилась на этом месте в начале ХХ века.

Теперь земельный участок, на котором обнаружены старинные вещи, находится в частной собственности, но владелец обещал передать их местному музею. Таким образом, бочки станут частью коллекции дома-музея В. Г. Короленко.

В регионах Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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