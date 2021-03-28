В Волгограде на свалке нашли тела новорожденных двойняшек

В Волгограде во время сортировки мусора для переработки в одном из отделений управления отходами обнаружены двое недоношенных детей. Младенцы лежали в полиэтиленовом пакете. Об этом "РГ" сообщили в СК по Волгоградской области.

На место ЧП прибыли следователи и криминалисты. Как установили судебно-медицинские эксперты, оба плода к моменту появления на свет были мертвы.

Кроме того, оперативникам удалось вычислить личность предполагаемой матери. 37-летняя волгоградка рассказала, что до последнего времени сама не понимала, что беременна. Думала, просто поправилась. А когда поняла, что в положении, к врачам решила не обращаться.

Роды прошли 25 марта дома. Но появившиеся на свет мальчик и девочка признаков жизни не подавали. Мать завернула их в пакет и выбросила.

Чтобы разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, следователи организовали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.