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28.03.2021,  
08:00
Текст:  Олег Корякин

Уничтожение беспилотником "Орион" самолета L-39 показали на видео

Фото: Россия 24 / youtube.com Фото: Россия 24 / youtube.com
Фото: Россия 24 / youtube.com

В Сети появилось видео применения ударным беспилотником "Орион" ракеты по самолету L-39.

Фото: U.S.Navy photo/wikipedia.org
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На канале "Россия-24" вышла вторая часть репортажа Александра Рогаткина "Крылатые охотники", посвященного отечественным беспилотникам (по требованию владельца видео не воспроизводится на сторонних сайтах). В программе (c 12 минуты) продемонстрировали эксклюзивные кадры применения ударным вариантом БПЛА "Орион" ракеты по цели на полигоне. Сам боеприпас засекречен. Известно лишь, что он разработан специально для этого дрона и может оснащаться различными боевыми частями. В данном случае это была осколочно-фугасная БЧ.

БПЛА "Орион" в пустынном "сирийском" камуфляже поразил списанный учебно-боевой самолет L-39 "Альбатрос" чехословацкого производства. Оператор, управлявший беспилотником, находился в 60 километрах от цели. Атака была совершена с высоты 1,5-3 километра. Ракета точно поразила цель.

Напомним, ранее БПЛА "Орион" прошел боевые испытания в Сирии. В фильме также продемонстрированы кадры уничтожения дроном террористических объектов.

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Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости
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