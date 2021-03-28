В Турции потребовали до четырех лет тюрьмы для сотрудников Charlie Hebdo

Новости

Европа перешла на летнее время 12:27
В Свердловской области автобус с детским коллективом попал в ДТП 11:49
Австралийский телеканал прекратил вещание из-за кибератаки 11:45
Посольство РФ: Информации о пострадавших при теракте в Макассаре россиянах нет 11:38
Волков намерен сразиться с Нганну или Миочичем 11:34
Оперштаб: Еще 1151 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:15
В "Час Земли" в столице была отключена подсветка более 2,8 тыс. объектов 10:43
Метеоролог пообещал россиянам "персиковое" лето 09:58
Часть "коронавирусных" послаблений ЦБ завершатся на этой неделе 09:34
Посольство РФ в Индонезии обратилось к россиянам после теракта 08:39
Россия и ОАЭ продлили разрешения на чартерные рейсы между странами 08:24
Bild сообщила о российских устройствах на немецких подлодках 08:13
В Красноярске собака укусила двухлетнего ребенка за лицо 07:49
Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе 07:35
Мощный взрыв прогремел у церкви в Индонезии 07:26
Депутат ГД Шеремет призвал объявить в розыск вице-премьера Украины 06:59
В Нью-Йорке ввели первые в США добровольные "паспорта вакцинации" 06:35
В Приморье при столкновении легковушки и автобуса погиб человек 06:13
Врач назвала самое безопасное масло для салатов и жарки 05:57
Госсекретарь США Блинкен назвал безосновательными ответные санкции КНР 05:55
Вторая за месяц песчаная буря обрушилась на Пекин 05:20
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова выиграл первый бой в UFC 04:58
СМИ: Военные Мьянмы за сутки убили более 100 протестующих 04:35
В Норвегии заявили о неправильной позиции ЕС в отношении "Спутника V" 04:10
Уайт предложил Поветкину провести третий бой 03:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
28.03.2021 11:53
Рубрика: В мире

В Турции потребовали до четырех лет тюрьмы для сотрудников Charlie Hebdo

Текст: Юрий Когалов

Прокуратура Турции выдвинула обвинения против четырех сотрудников французского сатирического издания Charlie Hebdo за оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
США продолжают оказывать давление на Турцию из-за С-400

Как передает агентство Anadolu, прокурор требует приговорить к четырем годам лишения свободы карикатуриста Алису Пети, главного редактора журнала Жерара Биара, директора Лорана Суриссо, а также финансового директора издания Жюльена Сериньяка.

Как отмечается в обвинительном заключении, изображение президента Турции в трусах с пивом в руке и пристающим к женщине, опубликованное в прошлом году, является "вульгарным, непристойным и бесчестным", указанный рисунок "никоим образом не подпадает под рамки свободы слова или свободы печати".

Он был опубликован в октябре 2020 года на фоне обострения отношений между Анкарой и Парижем, спровоцированного убийством учителя Самюэля Пати в парижском пригороде.

Тогда Эрдоган назвал карикатуру "позорной атакой стервятников" и обвинил своего коллегу Эмманюэля Макрона в исламофобии. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун со своей стороны отметил, что "так называемые карикатуры отвратительны и лишены какого-либо реального чувства человеческой порядочности".

"Очевидно, это продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны", - заявил Алтун.

Как отмечает AFP, обвинение против журналистов Charlie Hebdo было выдвинуто вскоре после того, как президент Франции в ответ обвинил Анкару во вмешательстве во французские выборы 2022 года, и в разгар споров по поводу финансирования мечетей во Франции со стороны протурецкой ассоциации. Впрочем, само дело было заведено еще в октябре, практически сразу после публикации карикатуры.

В мире Ближний Восток Турция В мире Европа Франция

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 9088 случаев COVID-19 в 84 регионах
Депутат ГД Шеремет призвал объявить в розыск вице-премьера Украины
Пушков предупредил о жестких ответных санкциях КНР в отношении США
Поветкин проиграл Уайту нокаутом и потерял титул чемпиона WBC
Сборная России обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"