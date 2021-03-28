В Турции потребовали до четырех лет тюрьмы для сотрудников Charlie Hebdo

Прокуратура Турции выдвинула обвинения против четырех сотрудников французского сатирического издания Charlie Hebdo за оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает агентство Anadolu, прокурор требует приговорить к четырем годам лишения свободы карикатуриста Алису Пети, главного редактора журнала Жерара Биара, директора Лорана Суриссо, а также финансового директора издания Жюльена Сериньяка.

Как отмечается в обвинительном заключении, изображение президента Турции в трусах с пивом в руке и пристающим к женщине, опубликованное в прошлом году, является "вульгарным, непристойным и бесчестным", указанный рисунок "никоим образом не подпадает под рамки свободы слова или свободы печати".

Он был опубликован в октябре 2020 года на фоне обострения отношений между Анкарой и Парижем, спровоцированного убийством учителя Самюэля Пати в парижском пригороде.

Тогда Эрдоган назвал карикатуру "позорной атакой стервятников" и обвинил своего коллегу Эмманюэля Макрона в исламофобии. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун со своей стороны отметил, что "так называемые карикатуры отвратительны и лишены какого-либо реального чувства человеческой порядочности".

"Очевидно, это продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны", - заявил Алтун.

Как отмечает AFP, обвинение против журналистов Charlie Hebdo было выдвинуто вскоре после того, как президент Франции в ответ обвинил Анкару во вмешательстве во французские выборы 2022 года, и в разгар споров по поводу финансирования мечетей во Франции со стороны протурецкой ассоциации. Впрочем, само дело было заведено еще в октябре, практически сразу после публикации карикатуры.