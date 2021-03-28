Волков намерен сразиться с Нганну или Миочичем

Российский боец UFC Александр Волков заявил о готовности встретиться с новым чемпионом организации в тяжелом весе Франсисом Нганну или с потерявшим пояс Стипе Миочичем.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 260 Нганну нокаутировал Миочича в начале второго раунда и завоевал чемпионский пояс.

Первая защита титула француза камерунского происхождения пройдет против бывшего чемпиона в полутяжелом весе американца Джона Джонса. Поединок должен состояться уже летом нынешнего года.

Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков заявил, что готов провести бой против нынешнего чемпиона или потерявшего титул Миочича.

"Сейчас изъявил желание драться за пояс Джон Джонс. Безусловно, он этого достоин, но если вдруг он передумает, конечно, я готов, ведь именно для этого я здесь. Если же Нганну пока будет занят, а Стипе продолжит карьеру, то готов подраться с ним. Идем за поясом, будем побеждать", - заявил Волков в Instagram.

В активе Волкова 33 победы в 41 поединке в ММА. В феврале он победил Алистара Оверима и поднялся на пятое место в рейтинге.