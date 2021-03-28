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28.03.2021 20:37
Рубрика: Власть

За сутки выздоровели от коронавируса 23 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Число военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 32 тысяч 182 человек. Эти данные в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Минобороны сообщило о вакцинации от коронавируса более 393 тысяч человек

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 23 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 111 тысяч 915 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 509 военнослужащих с положительным тестом на COVID-19 находятся на контроле у врачей. Таких военных в армии и на флоте с каждым днем становится все меньше. 268 инфицированных коронавирусом лежат в военных госпиталях. Четверо лечатся в гражданских больницах и клиниках. Еще 237 человек изолированы на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у пяти военнослужащих. Остальные болеют без симптомов. Эта статистика не изменилась с минувшей субботы.

Кроме того, среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ выявлены 27 человек с опасной инфекцией.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что в 18 многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 18 тысячам 502 заболевшим. 6 тысяч 385 из них - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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