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29 марта 2021 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 25 марта 2021 года № УГ-149 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 2 пункта 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан) слова "с 12 марта до 25 марта 2021 года включительно - для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу" заменить словами "с 12 марта до 25 марта 2021 года включительно, с 26 марта до 31 марта 2021 года включительно - для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу";

2) в абзаце втором пункта 13 (Министерству образования и науки Республики Башкортостан и администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан) слова "(заполнение школьных столовых не более 85 процентов от их вместимости)" заменить словами "(с возможностью заполнения школьных столовых в полном объеме)";

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. В дошкольных образовательных организациях обеспечить введение и соблюдение карантинных мероприятий, включая ограничение посещений (разрешается посещение родителями (законными представителями) обучающихся).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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