Более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки выявили в индийской Махараштре

Медики индийского штата Махараштра за минувшие сутки выявили свыше сорока тысяч (40 414) новых случаев коронавируса. Это самый большой прирост числа заболевших с начала пандемии, сообщили в минздраве штата.

Максимальный пик числа заболевших зарегистрирован и в столице штата, городе Мумбаи. Здесь за минувшие 24 часа выявлено 6 тысяч 933 новых случая, пишет РИА Новости.

Глава Махараштры поручил властям готовиться к введению карантина в связи с ростом числа зараженных COVID-19. В качестве меры профилактики распространения инфекции был введен комендантский час с 20:00 до 7:00. На это время также запрещено собираться компаниями более пяти человек.