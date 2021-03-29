Более 80 человек эвакуировали из спортцентра в Минске после ЧП с хлором

Один человек попал в больницу после ЧП в физкультурно-оздоровительном комплексе Минска. Как рассказали в МЧС, во время работ по обслуживанию дозирующей станции коагулянт для осветления воды по ошибке залили в емкость с хлором, из-за чего произошла химическая реакция с выделением паров хлора.

Еще до приезда спасателей здание покинули 70 посетителей и 12 человек администрации. Одному работнику учреждения понадобилась медицинская помощь, пишет РИА Новости. В подвале предельно допустимая концентрация паров хлора была превышена в 35 раз, в остальных помещениях - показатели в норме.