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Рубрика: В мире

Более 80 человек эвакуировали из спортцентра в Минске после ЧП с хлором

Один человек попал в больницу после ЧП в физкультурно-оздоровительном комплексе Минска. Как рассказали в МЧС, во время работ по обслуживанию дозирующей станции коагулянт для осветления воды по ошибке залили в емкость с хлором, из-за чего произошла химическая реакция с выделением паров хлора.

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Еще до приезда спасателей здание покинули 70 посетителей и 12 человек администрации. Одному работнику учреждения понадобилась медицинская помощь, пишет РИА Новости. В подвале предельно допустимая концентрация паров хлора была превышена в 35 раз, в остальных помещениях - показатели в норме.

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