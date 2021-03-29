Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР

Группа истребителей F-15 и F-16 над горящими нефтяными месторождениями во время операции "Буря в пустыне". Фото: flickr.com/Airman Magazine

После Первой мировой войны Великобритания вложила большие средства в развитие нефтедобычи на Ближнем Востоке, а размещенные в Иране, Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии военные контингенты обеспечили защиту.

Доминирующую роль в регионе после Второй мировой стали играть США, но не без учета интересов Соединенного Королевства. А с началом холодной войны усилия по удержанию контроля были направлены против СССР, бросившего вызов гегемонии Запада.

- Советский Союз граничил с богатым нефтью Ираном и со стратегически удобно расположенной Турцией. Было ясно, что если страна расширит свое влияние, то возникнет риск потери Западом важнейших экономических активов, что подорвет его главное преимущество, - отмечает издание.

Западный блок любой ценой был готов не допустить получения контроля над ближневосточными запасами противником по холодной войне. Были разработаны меры по уничтожению ресурсов на тот случай, если попытки сохранить контроль над ними потерпят неудачу.

В 1949 году президент США Гарри Трумэн подписал План Совета национальной безопасности NSC 26/2. Документ предусматривал уничтожение нефтяной отрасли на Ближнем Востоке в случае конфликта с СССР. За этим последовала подготовка сотрудников западных нефтяных компаний к операциям по выводу объектов из строя. Великобритания поддержала эту идею, предложив помощь Королевских ВВС.

Спустя несколько лет с реализацией NSC 26/2 начали возникать проблемы, поскольку Иран и Ирак начали сокращать присутствие на месторождениях западных специалистов.

- В этой ситуации Соединенное Королевство предложило гораздо более открытое применение силы для разрушения инфраструктуры, а именно - недавно приобретенное ядерное оружие, которое в Объединенном комитете начальников штабов государства (Britain's Joint Chiefs of Staff - JCS) назвали "наиболее совершенным методом уничтожения", - говорится в материале.

Кроме того, комитет имел возможность потребовать от США применение их более мощного ядерного арсенала.

Сотрудник ЦРУ Джордж Пруссинг, участвовавший в разработке плана по воспрещению доступа к ресурсам на Ближнем Востоке, лично изучил иранские месторождения, чтобы определить возможность применения различных средств их уничтожения. Он был уверен в большей эффективности разрушения объектов традиционными средствами по сравнению с ядерным оружием.

Со временем несколько государств, включая богатые нефтью Ирак и Ливию, установили тесные связи с Советским Союзом после свержения властей, ориентированных на Запад. Одним из последствий этого стало расширение западным блоком "мер предосторожности", а план NSC 26/2 был заменен новым - NSC 5714, который в большей степени основывался на применение вооруженных сил.

Оба плана не были реализованы, хотя США угрожали военными действиями Саудовской Аравии в 1973 году в ответ на нефтяное эмбарго против ряда западных стран.

- Война в Персидском заливе и операция "Буря в пустыне" были направлены на восстановление монархии в Кувейте и защиту нефтяной безопасности Запада. Попадание значительной части ближневосточных месторождений в руки Ирака, ориентированного на Советский Союз, рассматривалось, как неприемлемый стратегический риск. Эти вооруженные конфликты стали демонстрацией того, что Великобритания и США готовы любой ценой поддерживать стратегическое и экономическое преимущество перед советским блоком, - резюмирует издание.