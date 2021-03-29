Указ главы Республики Бурятия от 26 марта 2021 года № 91 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250, от 27.11.2020 № 251, от 08.12.2020 № 255, от 15.12.2020 № 258, от 21.12.2020 № 261, от 30.12.2020 № 278, от 06.01.2021 № 1, от 13.01.2021 № 2, от 19.01.2021 № 5, от 25.01.2021 № 14, от 27.01.2021 № 18, от 01.02.2021 № 30, от 08.02.2021 № 38, от 15.02.2021 № 45, от 18.02.2021 № 47, от 26.02.2021 № 57, от 03.03.2021 № 60, от 17.03.2021 № 81):

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, в период с 29 марта 2020 года по 30 апреля 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).

Неработающим лицам в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих сертификат о вакцинации установленного образца, в период с 15 июня 2020 года по 30 апреля 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).

Для работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих сертификат о вакцинации установленного образца, перевод на дистанционную (удаленную) работу может осуществляться по согласованию с работодателем в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, режим самоизоляции может быть обеспечен по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является целесообразным по решению работодателя по соглашению с работником, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия (далее - Штаб).".

1.2. Абзац восьмой пункта 5 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 7.1.1 признать утратившим силу.

1.4. Абзац первый пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. С 29 марта 2020 года по 30 апреля 2021 года включительно работу детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.".

1.5. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

"7.4. С 29 марта 2020 года по 30 апреля 2021 года включительно работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.".

1.6. Пункт 7.7 признать утратившим силу.

1.7. Пункт 9.1 признать утратившим силу.

1.8. Пункт 10.12.6 изложить в следующей редакции:

"10.12.6. Работодателям в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2021 года включительно руководствоваться положениями пунктов 4.6, 5, 7.2, 7.4, 10.13 настоящего указа.".

1.9. Пункт 10.18 изложить в следующей редакции:

"10.18. Рекомендовать осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

1.10. Пункт 25.4 изложить в следующей редакции:

"25.4. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (Абзаева А.В.) предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществлять по предварительной записи при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Государственную регистрацию заключения брака осуществлять при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер. Количество приглашенных лиц определять исходя из предельной общей вместимости мест проведения государственной регистрации заключения брака по Республике Бурятия, установленной Управлением записи актов гражданского состояния Республики Бурятия с учетом соблюдения социального дистанцирования.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 апреля 2021 года, за исключением пунктов 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 и 1.10, вступающих в силу со дня официального опубликования настоящего указа.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







