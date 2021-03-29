Четыре человека погибли в результате наводнения в США

По меньшей мере четыре человека погибли, еще один пострадал в американском штате Теннесси в результате наводнения, пишет газета Tennessean.

Наводнение произошло в городе Нэшвилл и было вызвано сильным штормом и ливневыми дождями, которые шли в течение субботы. РИА Новости приводит слова мэра города Джона Купера, который заявил, что "полиция расследует четыре смерти, причиной которых, предположительно, стал шторм".

Информации о пропавших без вести пока не поступало. Уточняется, что спасательным бригадам удалось помочь более чем 130 людям, которые не могли самостоятельно выбраться из автомобилей или домов.