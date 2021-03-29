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29 марта 2021 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 марта 2021 года № 39 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 29 марта 2021 года, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, признав подпункт 5.1.9 пункта 5 утратившим силу.

2. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2021 года № 23 "Об особенностях привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, осуществлении авансовых платежей отдельным организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" изменения, заменив в пунктах 1, 3 слова "иностранных работников" словами "иностранных граждан".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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