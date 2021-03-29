Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали местных жителей

Власти Индонезии эвакуируют жителей из районов, которые находятся рядом с нефтеперерабатывающем заводом в населенном пункте Балонган, что в провинции Западная Ява, где произошли взрыв и пожар, сообщает индонезийское издание Republika.

По его данным, возгорание началось во время грозы, предполагается, что его причиной мог стать удар молнии. На месте происшествия работают несколько сотен пожарных машин, пишет ТАСС.

О пострадавших пока не сообщается. Перерабатывающая мощность завода, на котором произошел взрыв, составляет 125 тысяч баррелей в сутки.