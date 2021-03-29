Застрявший в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели спустя несколько дней после происшествия. В дореволюционной России - на реках Ветлуге, Каме и Волге - тоже были огромные суда, на которые нанимали лучших лоцманов. Лишь бы не посадить судно на мель.

Эти суда назывались белянами и были... одноразовыми, создавались исключительно из бревен. По сохранившимся документам, в том числе из исторического музея поселка Красные Баки на Ветлуге, существовали беляны длиной 120 метров, а высота их бортов достигала шести метров. Для сравнения: длина контейнеровоза в Суэцком канале - 400 метров.

Грузоподъемность самых крупных белян доходила до 800 тысяч пудов (почти 13 тысяч тонн). Фактически, это были размеры океанского судна. Только сплавлялись они из верховьев Ветлуги, Камы и Волги до Царицына (Волгограда) или Астрахани, где и разбирались.

Сплав осуществляли весной, по высокой воде. Беляны отличались от плотов тем, что состояли исключительно из обработанных, "белых", бревен. Отсюда и название. Владельцы не скупились на вознаграждение для лоцманов, которые должны были провести исполинский корабль, минуя мели и перекаты.

Движение на реках тогда было, выражаясь языком "Яндекса", плотным. Павел Мельников-Печерский в своем романе "В лесах" описывает его так: "Идут по Волге лодки рыбачьи: кусовые, ловецкие, живодные, реюшки, бударки, косные. Дальше к стрежню - баржи идут, расшивы, гусянки, бархаты, шитики, сплавные беляны..."

Волжский траффик оставался интенсивным и в советские годы. Об этом можно судить, например, по снимку Семена Фридлянда с набережной Горького (Нижнего Новгорода) конца 1950-х годов. Белян в то время уже не делали (хотя известно, что их собирали еще в 1930-х). С развитием железнодорожного транспорта лес стали доставлять по железной дороге. Речной транспорт стал приходить в упадок.

Стройка беляны была делом слишком сложным. Лес для нее заготавливали примерно в это время, когда начинал таять снег. Деревья валили варварским способом, сбрасывая их в ручьи и овраги, которые наполнялись вешней водой и выносили бревна в крупную реку. Там их вылавливали, стоя по пояс в ледяной воде.

На вершине беляны строили избы для работников, которые обслуживали судно, жилье для приказчика, владельца, а также рубку для лоцмана. Риск посадить этот "ковчег" на мель был велик. Учитывая, что сдвинуть его было почти невозможно, это зачастую означало гибель "Титаника". Чтобы этого не произошло, нанимали лучших лоцманов.

Евгений Шкаруба, руководитель яхт-клуба "Морские практики" и Верфи Товарищества поморского судостроения, признается, что система управления белянами ему не знакома. Он знает об устройстве поморских карбасов, шхун. Беляна же для Поморья была не характерна. Зато Шкаруба на своей яхте "Джульетта" проходил по Суэцкому каналу. Для маломерных судов это не проблема, в отличие о таких гигантов, как контейнеровоз, оказавшийся на мели и одновременно в центре мировых новостей.

- Те, кто критикует капитана из-за произошедшего в Суэцком канале, - это, как правило, капитаны диванные. Такие проблемы в море иногда случаются. Ветер может подуть в любой момент. И даже если ты готов к нему, можешь оказаться бессилен, - объясняет Шкаруба.

По его словам, проход по Суэцкому каналу - это в любом случае нервотрепка:

- Всех яхтсменов здесь пытаются развести на деньги, чтобы избежать формальностей, оплатить дополнительные портовые сборы, навязывают лоцмана, хотя маломерные суда могут справиться и без него. Для яхты он обойдется в 200-300 евро, для больших судов сумма намного выше. Сколько это стоит в Суэцком канале, сказать затрудняюсь, а, например, проход судна по Панамскому каналу стоит 100 тысяч долларов. Там прикидывают, во сколько обойдется маршрут через мыс Горн и делают сумму чуть меньше. Это уже стимул идти по Панамскому каналу, экономя время и немного денег.

Беляны для безопасного хода снабжались "косяками", "шишками", "серьгами" - так называли различные приспособления для движения. Подробнее о них можно прочитать здесь. Но самое интересное - огромную беляну сплавляли кормой вперед.

Контейнеровоз в Суэцком канале, после того, как его сняли с мели, движется, как и прежде - носом вперед. Правда, его страхуют буксиры.