Корейские активисты осложнили жизнь солдат США на базе комплексов ПРО

В ходе недавнего визита в Сеул министр обороны США Ллойд Остин пожаловался своему южнокорейскому коллеге Со Уку на крайне тяжелые условия жизни, в которых, по словам главы Пентагона, находятся американские военные на базе комплексов ПРО THAAD. Причиной же подобных неудобств стали действия активистов, которые протестуют против нахождения систем ПРО США в Корее и блокируют подъезды к базе. Об этом со ссылкой на свои источники в военных и дипломатических кругах сообщило корейское издание "Чосон Ильбо".

Напомним, что комплексы ПРО США THAAD размещены в Южной Корее, в округе Сончжу, что в 210 км к юго-востоку от Сеула. Они находятся там с 2017 г. и стали в свое время причиной серьезного дипломатического конфликта. США утверждают, что комплексы необходимы для нейтрализации северокорейской ракетной угрозы, тогда как Китай и России полагают, что системы ПРО могут быть использованы для развертывания глобальной системы ПРО США и нарушения ракетно-ядерного паритета в пользу Вашингтона. В самой Южной Корее этот вопрос вызвал немало споров. Находившееся ранее у власти консервативное руководство Республики Корея (РК) под давлением США в итоге согласилось на размещение комплексов, что привело к резкому ухудшению отношений между Сеулом и Пекином и введению Китаем против Южной Кореи де-факто экономических санкций.

Как отмечает издание, соответствующая тема была поднята министром обороны США в ходе его визита в Сеул 17-18 марта, когда он вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном провел встречу в формате "2+2" с главами МИД и обороны РК. Поводом для недовольства главы Пентагона стали действия корейских активистов, где преобладают местные жители, которые выступают против размещения базы THAAD и блокируют подъезды к ней, мешая подвозить снаряжение, оборудование и прочие грузы. В результате около 400 солдат США, а также корейский обслуживающий персонал базы вот уже почти четыре года живут либо в здании бывшего гольф-клуба, которое сильно обветшало, либо во временных контейнерах, которые пришлось переоборудовать под казармы. Военные пытались развернуть там стройку и возвести нормальные здания для казарм и самой базы, но грузовики с оборудованием не пропускают протестующие, которые перекрыли единственную сухопутную дорогу к базе и пропускают лишь небольшие партии и автомобили.

В итоге солдаты и офицеры США живут в условиях, которые министр обороны США Остин назвал "неприемлемыми". Даже топливо для генераторов и основную часть грузов приходится доставлять на вертолетах, но с крупной техникой так поступить не получается, что и не позволяет развернуть строительство.

Как отмечает издание, ссылаясь на источники в военных кругах, условия жизни на базе уже давно стали притчей во языцех: в зимнее время постоянно происходят перебои водоснабжения, в течение года часто не поступает теплая вода, не получается также в нормальном порядке перерабатывать и вывозить мусор, потолки в контейнерах и основном здании обветшали и постоянно протекают. В 2018 г., когда протестующие объявили о "полной блокаде базы", военнослужащим США пришлось питаться некоторое время исключительно сухими пайками, которые используют только на марш-бросках или во время учений. В итоге представителям военного ведомства РК удалось уговорить протестующих пропускать машины с едой, что ликвидировало "продовольственную блокаду" базы, но остальные проблемы остались в силе до сих пор.

По версии "Чосон Ильбо", американский министр Ллойд Остин не стеснялся в выражениях в ходе переговоров. "Вы так и собираетесь оставлять ситуацию вокруг базы без изменений?", "Люди живут там в неприемлемых условиях!", "Это непростительно для страны, которая является союзником!" - приводит издание со слов других источников высказывания главы Пентагона.

Ллойд Остин также сказал, что проблемы в Южной Корее существуют и на других объектах. В частности, активисты регулярно не допускают американских военных и технику на стрельбища в районе городов Пхочхон (провинция Кёнги) и Пхохан (провинция Северная Кёнсан). Местные жители жалуются на шум от стрельб и блокируют доступ к полигонам. "Министр Остин сказал, что эти все эти вопросы Корея обязательно должна решить", - цитирует издание одного из источников.

В целом же следует отметить, что правительство РК во главе с Мун Чжэ Ином оказалось в непростой ситуации. Мун изначально выступал против размещения комплексов THAAD США в Корее, но соглашение было подписано до его президентства. Тогда же консерваторы во главе с Пак Кын Хе успели ввезти и часть техники для батареи THAAD. В итоге Мун Чжэ Ину приходится лавировать между давлением Китая, желанием развивать сотрудничество с Северной Кореей и союзническими обязательствами перед США. После прихода Мун Чжэ Ина к власти правительство РК действительно не хотело применять силу против протестующих, которые круглосуточно уже несколько лет блокируют подъезды к базе. В итоге, похоже, что терпение кончилось у американской стороны, и глава Пентагона решил поставить вопрос "ребром".

Официальные представители правительства РК отказались подтверждать, но и не опровергли сообщение газеты "Чосон Ильбо" об этом споре на переговорах, но при этом в общем подтвердили, что проблема существует и она обсуждалась. "Я не могу подтверждать какие-либо детали по поводу высказываний министр обороны Остина. Но имели место переговоры по поводу вопроса об обеспечении условий для подготовки Вооруженных сил США в Республике Корея… РК и США тесно общались и общаются по поводу проблемы улучшения условий пребывания на базе в уезде Сончжу, а также обеспечения условий для тренировок солдат США. Мы также продолжаем общаться и с местными жителями (живущими в районе военных объектов)", - заявил 29 марта в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь министерства обороны Южной Кореи Пу Сын Чхан.