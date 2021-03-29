Закон Красноярского края от 29 марта 2021 года № 11-4838 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей медицинских и иных работников, умерших вследствие инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)"

Статья 1

Настоящий Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям медицинских работников организаций здравоохранения, расположенных на территории Красноярского края (врачей, среднего и младшего медицинского персонала), и водителей автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работавших с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с пациентами с подозрением на эту инфекцию, умерших вследствие инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и (или) вследствие развития у них заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных инфицированием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при исполнении ими трудовых обязанностей (далее - работники, единовременная денежная выплата), в размере одного миллиона рублей.

Статья 2

1. В целях настоящего Закона к членам семьи работника, имеющим право на получение единовременной денежной выплаты (далее - получатели), относятся:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) на день смерти работника в зарегистрированном браке с ним;

б) дети работника, в том числе достигшие 18 лет;

в) родители (усыновители) умершего работника;

г) подопечные работника.

2. В случае отсутствия на момент смерти работника членов семьи, указанных в пункте 1 настоящей статьи, право на получение единовременной денежной выплаты имеют иные родственники работника, к которым относятся дедушка и (или) бабушка работника, а в случае их отсутствия отчим и (или) мачеха работника.

3. Единовременная денежная выплата предоставляется одному из получателей (с письменного согласия остальных получателей - при их наличии) либо всем получателям в равных долях.

4. Единовременная денежная выплата предоставляется независимо от получения иных выплат, установленных федеральным и краевым законодательством.

Статья 3

1. Для получения единовременной денежной выплаты граждане из числа лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона (получатели либо один из получателей с письменного согласия остальных получателей), обращаются в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения (далее - уполномоченный орган) и представляют следующие документы:

а) заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указанием сведений:

о членах семьи либо иных родственниках работника из числа лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона;

о регистрации получателя (получателей) в системе обязательного пенсионного страхования;

о реквизитах расчетного счета, открытого получателем (получателями) в российской кредитной организации;

о способе направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе);

б) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность получателя (получателей);

в) копии документов, подтверждающих отнесение получателя (получателей) к числу лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона;

г) копию свидетельства о смерти работника;

д) копию акта о случае профессионального заболевания, составленного по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 года № 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний", подтверждающего смерть работника вследствие инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей и (или) вследствие развития у него заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных инфицированием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при исполнении им трудовых обязанностей;

е) согласие на обработку персональных данных.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригиналов.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены получателем (получателями) по собственной инициативе, уполномоченный орган запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях, за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в уполномоченный орган в письменной форме на бумажном носителе или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо в виде электронного документа (пакета документов) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или краевого портала государственных и муниципальных услуг.

2. Уполномоченный орган осуществляет прием и регистрацию поступившего заявления (заявлений) с прилагаемыми документами и принимает решение о предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в ее предоставлении не позднее 10 рабочих дней с даты приема заявления (заявлений). О принятом решении уполномоченный орган уведомляет получателя (получателей) не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения способом, указанным в заявлении.

При рассмотрении заявления (заявлений) о назначении единовременной денежной выплаты уполномоченный орган проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях.

3. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется уполномоченным органом путем перечисления денежных средств на расчетные счета, открытые получателями в российских кредитных организациях.

4. Основания для отказа в назначении единовременной денежной выплаты:

а) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи и включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

б) граждане не относятся к числу лиц, указанных в пунктах 1, 2 статьи 2 настоящего Закона.

Решение уполномоченного органа об отказе в назначении единовременной денежной выплаты может быть обжаловано в установленном действующим законодательством порядке.

Статья 4

Информация о предоставлении единовременной денежной выплаты, установленной в соответствии с настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 5

Предоставление единовременной денежной выплаты является расходным обязательством края и осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край", распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года, и действует до 1 января 2023 года.

Губернатор Красноярского края А.В.Усс







