Минобороны сообщило о 501 военнослужащем с коронавирусом

Оборонное ведомство представило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 15 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 197 человек.

По сведениям на вечер 29 марта, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля более 112 тысяч военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находится 501 военный. Это меньше, чем было в минувшее воскресенье и несколькими днями ранее. У этих военнослужащих диагностировали опасную инфекцию. 274 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Четверо - в гражданских больницах и клиниках. Еще 223 человека лечатся на дому.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Тяжелых больных нет. В состоянии средней тяжести находятся пять человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Кроме того, положительный тест на коронавирус оказался у 26 курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, сейчас лечатся 930 человек, 201 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.