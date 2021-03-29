На автомобилях Dodge появится необычная противоугонная система

В последнее время самые мощные Dodge угоняют столь часто, что компания General Motors решила предложить их владельцам дополнительную защиту.

Теперь, садясь за руль Charger SRT или Challenger SRT, нужно будет ввести на экране мультимедийной системы четырехзначный цифровой код.

В противном случае далеко вы не уедете - двигатель не сможет раскручиваться выше холостых оборотов (675 об/мин) и развивать мощность больше 3 л.с.

Новая противоугонка является, по сути, лишь обновлением программного обеспечения автомобиля. Ее можно будет установить на любой Dodge Charger SRT или Challenger SRT, выпущенный с 2015 по 2021 год. Для этого нужно будет всего лишь заглянуть к одному из дилеров Dodge в конце второго квартала. Правда, пока предложение актуально лишь для США и Канады.