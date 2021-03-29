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29.03.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

На автомобилях Dodge появится необычная противоугонная система

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Dodge. Фото: Пресс-служба Dodge.
Фото: Пресс-служба Dodge.

В последнее время самые мощные Dodge угоняют столь часто, что компания General Motors решила предложить их владельцам дополнительную защиту.

Фото: iStock
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Теперь, садясь за руль Charger SRT или Challenger SRT, нужно будет ввести на экране мультимедийной системы четырехзначный цифровой код.

В противном случае далеко вы не уедете - двигатель не сможет раскручиваться выше холостых оборотов (675 об/мин) и развивать мощность больше 3 л.с.

Новая противоугонка является, по сути, лишь обновлением программного обеспечения автомобиля. Ее можно будет установить на любой Dodge Charger SRT или Challenger SRT, выпущенный с 2015 по 2021 год. Для этого нужно будет всего лишь заглянуть к одному из дилеров Dodge в конце второго квартала. Правда, пока предложение актуально лишь для США и Канады.