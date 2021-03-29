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29.03.2021 15:25
Рубрика: Власть

Подготовку ко второму Саммиту Россия - Африка обсудили в Москве

В соответствии с поручением Президента России о подготовке второго Саммита Россия - Африка в 2022 году в Москве состоялась рабочая встреча советника Президента с Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА), Секретариатом Форума партнерства Россия - Африка и Фондом Росконгресс.

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В мероприятии приняли участие советник Президента России Антон Кобяков, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров, председатель правления, директор Фонда Росконгресс, руководитель Координационного совета при Секретариате Форума партнерства Россия - Африка Александр Стуглев и председатель АЭССА Александр Салтанов.

Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего развития отношений с африканскими государствами в соответствии с решениями первого Саммита Россия - Африка, состоявшегося в Сочи в октябре 2019 года, а также ключевые вопросы подготовки к проведению в 2022 году следующей российско-африканской встречи на высшем уровне, в том числе необходимость налаживания эффективного информационного сотрудничества со странами континента.

Советнику Президента были продемонстрированы промежуточные итоги работы Секретариата, созданного в 2020 году для координации и подготовки мероприятий в формате Россия - Африка, а также успехи АЭССА, создание которой является важным достижением в эффективной и наиболее результативной подготовке последующих мероприятий российско-африканского трека.

Накануне Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке ко второму Саммиту Россия - Африка в телеграмме участникам международной межпартийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции" и отметил, что первый российско-африканский Саммит "придал мощный импульс развитию дружественных отношений нашей страны с государствами континента".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, принимавший участие в межпартийной конференции, заявил, что работа по подготовке и содержательному наполнению Саммита 2022 года уже ведется и в ближайшее время будут разработаны дорожные карты российско-африканского сотрудничества в экономической, научной и гуманитарной сферах. Министр также отметил, что африканскую проблематику предполагается включить в программу предстоящего Петербургского международного экономического форума. Общение по данной тематике продолжится на очередной встрече министров иностранных дел России и "тройки" Африканского союза, запланированной на 2021 год.

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