Поток пассажиров в аэропортах Москвы в начале года снизился на 45,3%

Объем пассажирских перевозок в аэропортах Москвы в январе - феврале 2021 года снизился на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует данные Росавиации.

Всего было в январе - феврале 2021 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково было обслужено 7,4 млн пассажиров.

При этом на внутренних авиарейсах пассажиропоток составил 6,3 млн пассажиров, к показателям 2020 года он снизился на 12,8%.

На международных линиях за январь - февраль 2021 года было обслужено 1,1 млн пассажиров, что на 82,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.