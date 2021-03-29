Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Завтра, 30 марта, в формате видеоконференции президент проведет десятое заседание Совета по межнациональным отношениям.

"Планируется обсудить ход реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь пойдет об укреплении общероссийской гражданской идентичности и поддержании межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, о создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах.

Также участники рассмотрят и другие вопросы в области реализации государственной национальной политики.