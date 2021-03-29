Ярославского студента ранили ножом на крыльце университета

В Ярославле студент юридического факультета госуниверситета имени Демидова получил ножевое ранение на входе в здание вуза.

В УМВД по Ярославской области рассказали, что сообщение о нападении неизвестного мужчины на студента на проходной в университетское здание поступило в полицию 29 марта в 13.40.

- Нападавший 1988 года рождения был задержан очевидцами и передан прибывшим сотрудникам Росгвардии. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, - пояснила официальный представитель УМВД по Ярославской области Анна Назимова.

В самом вузе уточнили, что предварительно известно следующее: студенту юридического факультета, расположенного на улице Собинова, позвонили по телефону и вызвали на улицу. А когда молодой человек вышел из корпуса, он получил удар ножом.

- Студент доставлен в больницу. Личность нападавшего нам неизвестна, - сообщила начальник управления по маркетинговой и коммуникационной политике госуниверситета имени Демидова Юлия Цофина.

Информацией о том, насколько серьезное ранение получил молодой человек, в вузе пока не располагают.