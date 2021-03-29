Москвичи решат, куда направить депутатскую зарплату собравшегося в Госдуму Нифантьева

Высокие зарплаты депутатов Госдумы резко контрастируют с доходами людей, которые за них голосуют. Что выглядит некорректно и не может оправдываться сложной и ответственной работой. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев и пообещал: в случае избрания в парламент он откажется от зарплаты.

Данный шаг позволит сэкономить более 20 миллионов рублей за 5 лет работы в Госдуме. Высвободившиеся деньги логично направить на решение острых социальных вопросов в округе.

По словам Нифантьева, жители сами выберут, на что именно пойдут "депутатские" деньги. "Мы будем координировать работу через общественную приемную. Но обозначат приоритеты люди сами с учетом общих интересов. Они прекрасно ориентируются в районной повестке. Я буду помогать, ведь статус депутата Госдумы дает больше возможностей для решения насущных вопросов", - сказал он.

В то же самое время Евгений Нифантьев не считает нужным, чтобы его пример автоматически распространялся на всех народных избранников: "В Госдуму выбирают не только бизнесменов, но и учителей, врачей, общественников. У них нет иных источников дохода. Лишать их всего будет неправильно".

По подсчетам Нифантьева на 20 миллионов рублей, которые высвободятся при его отказе от депутатской зарплаты, можно установить около 20 хоккейных коробок или, например, около 500 уличных тренажеров.