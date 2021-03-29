Оперштаб: Еще 844 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 844 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 942 036.

В Москве выявлено 1612 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 632 человека. В столице скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.