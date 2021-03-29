Под Воронежем изъяли нелегальные сигареты на пять миллионов рублей

Воронежские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли партию нелегальной табачной продукции стоимостью более пяти миллионов рублей.

Около 34 тысяч пачек сигарет хранил в гаражах житель райцентра Борисоглебск. Обязательные для маркировки табачной продукции марки на части упаковок отсутствовали, на других имелись, но изготовлены они были не Гознаком.

36-летний хозяин партии объяснил, что купил сигареты для дальнейшей перепродажи. Эксперты оценили стоимость табака в 5,4 миллиона рублей, рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Контрафакт изъят, на его владельца завели уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ "Приобретение, хранение или сбыт товаров и продукции без маркировки".