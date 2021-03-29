В четырех районах Москвы реконструируют газопровод

Реконструкция газовых сетей запланирована в четырех районах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Реконструкция газопровода необходима из-за приближения окончания его нормативного срока. "Модернизация газопровода повысит безопасность эксплуатации газораспределительной системы. Реконструкция позволит обеспечить стабильную и бесперебойную подачу газа, как в жилые дома, так и различные офисы, и предприятия", - сообщает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Работы по реконструкции ветки газопровода будут идти в районе Щукино. Реконструируемый газопровод протяженностью 2,5 км расположен на участке между ул. Маршала Рыбалко, ул. Маршала Бирюзова и ул. Народного Ополчения. В районах Лефортово и Нижегородский газопровод начинается вблизи д. 28А по ул. Старообрядческая и проходит до д. 1 по ул. Рогожский поселок. Протяженность трассы газопровода составляет более 2,6 км. В районе Черемушки построят 902 метра газопровода, который соединит храм святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках с сетью района. Все работы будут вестись закрытыми способами методом горизонтально-направленного бурения и санации. Таким образом, отпадает необходимость устройства открытых траншей и не создает неудобства для горожан.

В ходе реконструкции газопровода не потребуется отключение потребителей, поскольку применение современных технологических решений позволяет выполнить работы максимально комфортно для жителей в сжатые сроки.