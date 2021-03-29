В Москве в понедельник сохранится теплая погода

Под действием антициклона в столице сохранится теплая погода без осадков. Неблагоприятным фактором станет аномально высокое давление. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным метеорологов, влиять на погоду продолжит Азорский антициклон. Под его влиянием максимально воздух прогреется до +10...+12 градусов. Ветер слабый, осадков не ожидается.

- В середине дня ожидаем высокое атмосферное давление - 763 мм рт ст, это на 13-15 единиц выше нормы, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Такое давление в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном может негативно отразиться на здоровье.