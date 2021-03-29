На Камчатке, сорвавшись с вулкана, погиб альпинист

Альпинист, который совершал восхождение на Корякский вулкан, разбился насмерть, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главк МЧС РФ по Камчатскому краю.

Отмечается, что экстремал совершал восхождение в составе группы из трех человек.

По предварительной информации, когда альпинисты поднимались на вулкан, стала портиться погода, и они потеряли друг друга. Двое спустились, а третий потерял "кошку" и не мог идти. Искать его отправились спасатели ПСО. В ночь на 27 марта они приехали к подножию вулкана, а с рассветом 28 марта пошли наверх.

Сотрудники МЧС не нашли его на месте, откуда он связался с экстренными службами, тело обнаружили позже в ущелье.

Погибший был жителем Петропавловска-Камчатского, его товарищи - из Москвы и Костромы.