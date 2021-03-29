На Колыму обрушатся метель и сильный ветер

В Магадане, а также в Ольском и Омсукчанском городских округах 30 марта ожидаются метель и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном пожарно-спасательном центре со ссылкой на информацию ФГБУ "Колымское УГМС".

Мощный циклон может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. В том числе, к обрывам линий электропередач и связи, нарушению автомобильного сообщения и авариям из-за образования снежных заносов и переметов на дорогах, а также перебоям в работе других видов транспорта, обрушениям козырьков, сосулек, рекламных щитов и прочих слабоукрепленных конструкций.

Кроме того, может быть разрушено ледовое поле припая Охотского моря, бухт Гертнера и Нагаево.

В Центре мониторинга и прогнозирования ЧС пожарно-спасательного центра напоминают, что в случае опасности необходимо звонить в Единую службу спасения по телефону 112.