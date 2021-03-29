В Приморье возбудили дело о "мертвых душах" в вузе

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в отношении сотрудников филиала Владивостокского государственного университета экономики и сервиса в городе Находке.

"Установлено, что на первый курс очной формы обучения якобы были зачислены студенты на бюджетные места за счет ассигнований федерального бюджета", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Студенты с 1 июня 2020 года по 29 марта 2021 года "обучались" по специальностям "Туризм" и "Дизайн", успешно "сдавали" зачеты и экзамены. Но на самом деле в вузе они не появлялись. Деньги, которые государство направило на их обучение, вероятно, осели в карманах заинтересованных сотрудников учебного заведения. По данным краевого следкома, эта сумма превысила 1,1 миллиона рублей.

Следствие по делу продолжается.