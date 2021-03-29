На Вятке будут судить сотрудников цеха, где рабочие отравились фтором

В Кирово-Чепецкий районный суд направлено дело сотрудников местного химпредприятия, где работники отравились соединениями фтора. Городской прокурор утвердил обвинительное заключение.

Об этом сообщает региональная прокуратура. Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел по Кирово-Чепецку СУ СК по Кировской области. По версии следствия, в сентябре прошлого года мастер смены и начальник производства ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" не обеспечили соблюдение условий труда и требований промышленной безопасности на предприятии. Несмотря на это к работе были допущены сотрудники.

Из-за действий обвиняемых на площадке, где велось производство хладонов и фторопластов, в воздухе была значительно превышена предельно допустимая концентрация соединений фтора. В результате отравились шесть работников предприятия. Четверо из них скончались в больнице, здоровью двух других был причинен тяжкий вред.

За нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, в результате которого погибло более двух лиц, УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.