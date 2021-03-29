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29.03.2021 16:23
Рубрика: Происшествия

На Вятке будут судить сотрудников цеха, где рабочие отравились фтором

Текст: Мария Волкова (Киров)

В Кирово-Чепецкий районный суд направлено дело сотрудников местного химпредприятия, где работники отравились соединениями фтора. Городской прокурор утвердил обвинительное заключение.

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Об этом сообщает региональная прокуратура. Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел по Кирово-Чепецку СУ СК по Кировской области. По версии следствия, в сентябре прошлого года мастер смены и начальник производства ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" не обеспечили соблюдение условий труда и требований промышленной безопасности на предприятии. Несмотря на это к работе были допущены сотрудники.

Из-за действий обвиняемых на площадке, где велось производство хладонов и фторопластов, в воздухе была значительно превышена предельно допустимая концентрация соединений фтора. В результате отравились шесть работников предприятия. Четверо из них скончались в больнице, здоровью двух других был причинен тяжкий вред.

За нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, в результате которого погибло более двух лиц, УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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