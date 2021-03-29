Наставники из нижегородского "Хулиганодома" помогут подросткам

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила особую важность профилактической работы с подростками, которые подверглись деструктивному информационному влиянию. Перспективной площадкой для развития этого направления деятельности может стать центр наставничества "Хулиганодом". Он недавно открылся в Нижнем Новгороде.

Об этом говорилось на совещании детского омбудсмена с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Так же они обсудили работу регионального ресурсного центра по организации сопровождения детей с ментальными нарушениями.

Анна Кузнецова представила губернатору итоги проверки детских домов и домов ребенка, социально-реабилитационных центров и учебно-воспитательных учреждений, которую провели в регионе специалисты аппарата уполномоченного. "За полтора года мы проанализировали работу системы социальной помощи. Выявили большое количество проблем. Среди них - дублирование функций в различных учреждениях, отсутствие межведомственного взаимодействия", - отметил губернатор.

Чтобы решать социальные вопросы оперативно, стороны договорились сотрудничать в рамках проекта "Социальный навигатор".