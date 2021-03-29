Для новосибирских дружинников ввели отличительную символику и конкурсы

У народных дружинников на территории Новосибирской области появится собственная униформа и отличительная символика. Кроме того, как рассказали в пресс-службе регионального правительства, дружинники смогут участвовать в конкурсе с поощрением.

После подписания соответствующий документ опубликуют на сайте правительства. До сих пор из отличительной символики у народных дружинников были лишь повязки, теперь же они будут дополнены "сигнальным" жилетом со светоотражающими полосками. Планируется, что сам жилет будет салатового цвета.

Кроме того, в региональном бюджете появится статья расходов на материальное стимулирование наиболее активных и особо отличившихся на поприще охраны общественного порядка дружинников. Конкурс будет ежегодным, выбирать предстоит не только лучшего дружинника, но и лучшую народную дружину.

Справка "РГ"

За прошлый год народные дружинники совместно с сотрудниками полиции провели в Новосибирской области почти 3,5 тысячи мероприятий, задержали 893 правонарушителя и помогли в раскрытии 13 преступлений.