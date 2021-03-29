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29.03.2021 12:24

Транснефть - Западная Сибирь выполнила замену магистрального насосного агрегата на Омской ЛПДС

Специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершили подключение нового магистрального насосного агрегата (МНА) №2 на Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС).

Работы по обновлению насосного оборудования проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Западная Сибирь" на 2017-2025 годы. Цель - повышение уровня эксплуатационной надежности оборудования станции, а также соблюдение требований промышленной и экологической безопасности при транспортировке нефти.

Современное оборудование произведено на АО "Транснефть Нефтяные Насосы" и установлено взамен выработавшего свой ресурс магистрального насосного агрегата. МНА предназначен для подачи товарной нефти по магистральным трубопроводам и рассчитан на транспортировку сырья с напором 230 метров. Кроме того, коэффициент полезного действия нового насоса составляет 87 процентов. Такой высокий уровень КПД позволяет предприятию минимизировать потребление электроэнергии на транспортировку нефти.

В ходе реализации проекта по техническому перевооружению также была выполнена замена фундаментной рамы, вспомогательного оборудования, маслофильтров в приямке маслосистемы вместе с запорной арматурой. Усовершенствована автоматизация работы МНА, установлены датчики вибрации, давления и температуры. Данные о работе насоса передаются в дистанционном режиме на автоматизированное рабочее место оператора нефтеперекачивающей станции и позволяют в оперативном режиме фиксировать и устранять отклонения в работе оборудования.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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