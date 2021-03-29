Суд арестовал подозреваемых в убийстве бесланского депутата

В Северной Осетии суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в похищении и убийстве депутата Собрания представителей Беслана Тамерлана Торчинова. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по республике, они заключены под стражу по ходатайству следствия.

- В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в похищении человека и убийстве. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, депутат Тамерлан Торчинов исчез 22 марта, после того как отправился на прогулку возле Бесланского ипподрома. Позднее на месте нашли его личный автомобиль со следами крови. Немедленно было возбуждено уголовное дело о похищении человека. 23 марта двоих подозреваемых задержали, и они сознались в убийстве, а также указали место захоронения тела Торчинова. 24 марта правоохранители задержали третьего подозреваемого. Против троих мужчин возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и убийстве.