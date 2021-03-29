Главврач больницы имени Боткина станет телеведущим

Денис Гусев главный врач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина, будет отвечать на вопросы телезрителей в эфире программы "Главный врач"на телеканале "Санкт-Петербург".
Передача будет выходить каждую пятницу в 19 часов.
Денис Гусев вместе с соведущей Екатериной Енгалычевой и врачами различных специальностей будут рассказывать о болезнях, которыми страдают горожане.
В том числе запланированы темы диагностирования и лечения коронавирусной инфекции и реабилитации тех, кто уже ее перенес.
Повтор выпусков запланирован по понедельникам в 13.45.